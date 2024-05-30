قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن أي تحريك للأسعار لن يأتي على حساب المواطن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن العامل الأساسي الذي تستند إليه الدولة هو الاستمرار في دعم المواطن محدود الدخل وتوفير الحماية الاجتماعي.

وأشار إلى أن دعم الخبز مستمر سواء بنظام الدعم السلعي أو النقدي، مشددا على أن ما يحدث هو تحريك محدود لسعر رغيف الخبز المدعم على أن يستمر الدعم.

ولفت إلى أن الخطة الموضوعة حتى نهاية 2025 تتضمن رفعا تدريجيا للدعم عن الوقود، لكنها لن تشمل رفع الدعم عن السولار.

ونوه بأن دعم السولار مستمر لكونه يؤثر في أسعار السلع وبالتالي سيؤثر على المواطنين من محدودي الدخل.

وجدد التأكيد على أن عملية الدعم في كل القطاعات ستراعي محدودي الدخل، وأنه لن يتم رفع الدعم بالكامل عنهم.





وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا اعتبارا من أول يونيو المقبل.

وصرح مدبولي في مؤتمر صحفي، بأن سعر الخبز المدعم لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عاما، وأن سعر الخبز خلال هذه الفترة تضاعف عدة مرات.