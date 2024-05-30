أمريكا تؤكد دعمها لمولدوفا من أجل تعزيز الانفصال عن روسيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارة للعاصمة المولدوفية تشيسيناو، اليوم الأربعاء، دعم بلاده لتعزيز انفصال البلاد عن روسيا، والاندماج مع أوروبا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بلينكن قوله للصحفيين، وإلى جانبه رئيسة مولدفا مايا ساندو، إن الولايات المتحدة تتعهد بتقديم حزمة جديدة بقيمة 50 مليون دولار للبلاد لمساعدتها على مسار الانضمام للاتحاد الأوروبي وبناء قدرتها على الصمود في مواجهة الهجمات الروسية الهجينة. وقال إنه سيتم تخصيص هذه الأموال لمكافحة التضليل والأمن الإلكتروني والدعم الاقتصادي.

وقال بلينكن إن" شعب مولدوفا هو من يتعرض لهذه الهجمات من روسيا، التي تحاول تقويض مولدوفا ومؤسساتها الديمقراطية”.

يذكر أن الولايات المتحدة قدمت لمولدوفا، وهي جمهورية سوفيتية سابقة، مساعدات اقتصادية تقدر بنحو 5ر2 مليار دولار لدعم مساعيها للتخلي عن واردات الطاقة الروسية، وإجراء الإصلاحات الضرورية.

وتسعى مولدوفا، التي منحت وضع دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2022، إلى بدء المحادثات الشهر المقبل في محاولة لاستكمال عملية الانضمام بحلول نهاية العقد.