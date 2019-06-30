عمرو أديب: الدنيا مقلوبة جوة وبرة مصر عشان صورة الهضبة ودينا الشربيني

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لأول ينشر المطرب عمرو دياب صورة من حسابه الرسمي على السوشيال ميديا تجمعه بالفنانة دينا الشربيني.



وأوضح خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أمس السبت، أن الهضبة نشر صورة فنية من قبل وسط فريق عمل، لكن هذه الصورة تعد الأولى من نوعها حيث تجمعهما بكامل أناقتهما دون أي أشخاص آخرين.



وتابع: «الدنيا جوة وبرة مصر مقلوبة بقالها يومين عشان الصورة دي، الكل بيسأل هو الهضبة لابس بدلة كاملة ليه على غير عادته، ودينا لابسة فستان سواريه أسود ومتأنقة أوي كده ليه، ونظراتهم عاملة كده ليه».



ونشر المطرب عمرو دياب صورة تجمعه بالفنانة دينا الشربيني، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، حرصا خلالها على ارتداء ملابس بنفس اللون الأسود، من إسبانيا.