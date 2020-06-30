الصين: سنتخذ تدابير ضرورية مضادة ضد الإجراءات الأمريكية بشأن هونج كونج

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، أنها ستتخذ إجراءات ضرورية مضادة لحماية مصالحها الوطنية بحزم؛ ردا على قرار الولايات المتحدة إنهاء المعاملة الخاصة لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان -في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة- إن ما يسمى بالعقوبات الأمريكية (المتعلقة بقانون تشريع الأمن القومي لمنطقة هونج كونج) لا يمكن أن تعرقل عزم الصين على تحسين النظام القانوني للمنطقة الإدارية الخاصة وتعزيز الأمن القومي هناك.

وأضاف جيان أن ما وصفه بـ"الترويع" من جانب الولايات المتحدة لن يجدي نفعا مع الصين، معتبرا أن فرض "عقوبات" محاولة لعرقلة التشريع الخاص بهونج كونج ولا فرصة لنجاحها.

وحول اعتبار مسؤولين في الحكومة اليابانية أن إقرار الصين تشريعا للأمن القومي لهونج كونج "أمر مؤسف" ويقوض مصداقية مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، قال جيان إن الصين قدمت احتجاجا صارما ضد ما وصفه بالتصرف "السلبي" للحكومة اليابانية.

وأشار إلى أن الصين تعارض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، وأن تشريع الأمن القومي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة يستهدف تحسين النظام القانوني للمنطقة، وخطوة إضافية لتعزيز مبدأ "دولة واحدة ونظامان".