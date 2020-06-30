رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بضخ المليارات لمساعدة الاقتصاد على التعافي

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تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، بإنفاق 5 مليار جنيه استرليني (15ر6 مليار دولار) على مشاريع البنية التحتية وإطلاق برنامج بقيمة 12 مليار جنيه استرليني لبناء منازل؛ لإنعاش الاقتصاد البريطاني.

ويعتزم جوسنون أن يعرب عن رغبته في " البناء بصورة أفضل" لمساعدة البلاد على تجاوز التداعيات الاقتصادية القوية المتوقعة لفيروس كورونا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال جونسون، في مقتطفات تم نشرها من خطاب سيدلي به في وقت لاحق من اليوم، إن برنامج الانفاق سوف "يتغلب على التحديات الكبيرة التي لم تحسم والتي واجهتها البلاد خلال الثلاثة عقود الماضية".

وأضاف جونسون "لتحقيق هذه الغاية سوف نشيد، ونشيد، ونشيد. سنعيد البناء بصورة أفضل، ونعيد البناء بصورة أقل إضرارا بالبيئة، وسنعيد البناء بطريقة أسرع وسنقوم بذلك بالوتيرة التي تتطلبها هذه اللحظة".

وتشمل الخطة مليار جنيه استرليني إضافية لبناء المدارس على مدار العامين المقبلين و 5ر1 مليار جنيه من أجل صيانة المستشفيات والبنية التحتية الأخرى في القطاع الصحي، بجانب الإنفاق على المحاكم والسجون والطرق والجسور والشوارع.

وأضاف جونسون: "إذا نفذنا هذه الخطة معا، سوف نشق طريقنا نحو التقدم".

وأوضح "لن نرتد للخلف، سوف نتقدم للأمام ونحن أقوى وفي وضع أفضل وأكثر اتحادا من ذي قبل".

ولم يتطرق جونسون إلى كيفية تمويل الحكومة للبرامج الجديدة، والتي يتم التخطيط لها على مدى فترات تتراوح من سنة إلى 10 سنوات.

واستبعد أي "حملات ضريبية عقابية على الاشخاص الذين يعملون على خلق ثروات".

وأوضح ديفيد لامي النائب عن حزب العمال المعارض، أن جونسون أظهر في خطابه أنه "رئيس وزراء غير مدرك إطلاقا لحجم التحديات الاقتصادية التي نواجهها".

وأشار لامى إلى توقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن بريطانيا ستعاني أسوأ التداعيات الاقتصادية جراء الجائحة بين الدول المتقدمة.

ورحبت كارولين فيربيرن، المدير العام لاتحاد الصناعة البريطانية بتعهدات جونسون بحذر، لكنها قالت إن الشركات بحاجة إلى مزيد من المساعدة من الحكومة.