نخبة من قادة الفكر وروّاد الأعمال يجتمعون بالدورة الثالثة للمؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية

تستضيف الدورة الثالثة من المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية، التي ينظّمها مركز أبوظبي للغة العربية غدا الأحد 28 أبريل الجاري، في منارة السعديات بالعاصمة أبوظبي، نخبة من أبرز الأسماء على صعيد "النشر، والترجمة، وصناعة المحتوى الرقمي، وريادة الأعمال" من مختلف أنحاء العالم؛ للوقوف على أحدث التوجّهات في عالم النشر، والصناعات الإبداعية، والمساهمة في اكتشاف آفاق جديدة للنمو وفرص للتعاون في هذا المجال.

ويسعى المؤتمر، لتسهيل سبل الحوار بين قادة الفكر، وجهات النشر، وصنّاع المحتوى، وروّاد الأعمال على اختلاف توجّهاتهم الإبداعية، ويستعرض في هذه الدورة التحوّلات في صناعة "النشر، والتعليم، ومناقشة دور وأثر التكنولوجيا الناشئة، ونماذج الأعمال الجديدة".

كما يهدف المؤتمر إلى خلق فرص واعدة للشراكات التي تساهم في دعم عولمة المحتوى العربي من خلال الحوارات، والنقاشات، وورش العمل والمسارات المهنية واللقاءات المهنية المتخصصة التي تجمع عدداً كبيراً من المؤثّرين في مختلف قطاعات الصناعة الثقافية والإبداعية من 50 دولة.

ويستهل المؤتمر أعماله بجلسة رئيسة تحت عنوان "استشراف آفاق النمو: "دور الصناعات الثقافية والإبداعية في دعم الاقتصاد"، والتي يشارك فيها كلٌ من محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبو ظبي، ومحمد العريان، الخبير الاقتصادي الدولي ورئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج، وتحاورهما كارولين فرج نائب رئيس شبكة "سي إن إن"، ورئيس تحرير "سي إن إن العربية".

ويستعرض المؤتمر، هذا العام ضمن محور "حوارات مبتكرة" العلاقة الديناميكية بين الأدب والتطويع السينمائي، مستضيفاً الفنان المصري كريم عبد العزيز، والروائي أحمد مراد، والمخرج السينمائي مروان حامد، ويحاورهم مقدم البرامج الإخبارية والمذيع في سكاي نيوز، عيسى المرزوقي، الذين يناقشون أسرار السينما، والتأثير المتبادل والمتعدّد الأوجه للأدب والتعاون السينمائي، وسبل عرض الأعمال السينمائية والغاية منها، وغيرها من المحاور الأخرى.

ويناقش الحدث، ضمن جزئية "تطوّر أذواق المستهلكين في عصر إنشاء المحتوى عبر المنصّات المتعدّدة"، التحوّلات الجذرية في طرق استهلاك المحتوى مع زيادة انتشار المنصّات الرقمية، وميول المتلقّين لمثل هذا النوع من المعلومات، إلى جانب التعريف بأنماط وخصوصية المحتويات المقدّمة لهم، واستراتيجيات شركات إنتاج وتقديم المحتوى، وكيفية إيجاد التوازن والتكامل بين تحقيق ما يتطلّع إليه المستهلك والأهداف العلمية لتلك المنصات.

ويشارك في هذه الجلسة مازن حايك، مستشار إعلامي، والمتحدّث الرسمي، والمدير السابق لمجموعة "إم بي سي"، ومعاذ شيخ، الشريك المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة "ستارز بلاي"، وآشلي رايت، نائب الرئيس للتسويق والنمو في شركة "OSN"، فيما تديرها زينة صوفان، كبيرة مذيعي الأعمال في تلفزيون الشرق للأخبار.

ويبحث المؤتمر تحت عنوان "الاقتصاد الإبداعي وتعاون القطاعين العام والخاص"، في قيمة اقتصاد الأعمال الإبداعية ومساهمته في الاقتصاد المحلي، ويناقش سبل تعزيزه بإقامة الشراكات والتعاون على مستوى مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية.

ويستضيف المؤتمر ريهانا موغال، رئيسة الاقتصاد الإبداعي في المركز الثقافي البريطاني، وعضو مجلس الصناعات الإبداعية البريطاني، وبارك يونج إل، المدير العام للوكالة الكورية للمحتوى الإبداعي، ومنى السويدي، مستشارة البرامج والمشاريع في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية بوزارة الثقافة الإماراتية، وتدير الجلسة لين ماضي، صحفية ومراسلة في مجال الأعمال والاقتصاد في CNN الاقتصادية.

ويستعرض المؤتمر تحت عنوان "تطويع الألعاب الرقمية لسرد قصصي عالمي يتعدّى الحدود الثقافية"، كيفية تحويل القصص على اختلاف ثقافاتها إلى ألعاب تفاعلية عالمية، في إطار السعي لتسليط الضوء على الواقع المتطوّر الذي تشهده التكنولوجيا وأثرها.

ويشارك في هذه الجلسة فوزي مسمار، نائب الرئيس للإبداع العالمي في شركة "يوبيسوفت" للألعاب الرقمية، وعصام بخاري، الرئيس التنفيذي لشركة "مانجا للإنتاج"، وليزا هانسن، الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة "نيكو بارتنرز"، ويدير الجلسة إدوارد ناوتكا، مستشار في صناعة النشر والمحتوى، ومحرر دولي في مجلة "بابليشرز ويكلي" في نيويورك.

ويفتح المؤتمر المجال واسعاً للحديث عن قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وجدواه، ودوره فيما يتعلّق بحراك النشر، وحاضره ومستقبله، ومدى التأثير الذي يحدثه على العلاقات الإنسانية بصفة عامة.

كما تعقد جلسة تحت عنوان "ما بعد البيانات: تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على البشرية"، يشارك فيها نديم صادق، المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة "شيمر آي"، وهدى الخزيمي، مديرة مركز جامعة نيويورك أبوظبي للأمن الإلكتروني، وبريسلاف ناكوف، الأستاذ في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وتدير الجلسة عالية يعقوب، باحثة في مجالي الذكاء الاصطناعي والفلسفة ورئيس منصة "تيك كواليا" لدى شركة سينابس أناليتكس.

ويستضيف المؤتمر تكريساً لثقافة القراءة، وتعزيزها لدى جميع أفراد المجتمع، جلسة حوارية بعنوان "توجّهات جديدة في أنماط القراءة: نحو تعزيز حبّ القراءة في الجيل القادم" يشارك فيها لويس غونزاليس، المدير العام لمؤسّسة "جي إس آر في" إسبانيا، وإيزابيل أبو الهول، الشريكة المؤسّسة لمكتبات مجرودي، ومؤسّسة ومستشارة، وعضو مجلس أمناء مؤسّسة الإمارات للآداب، ومحمد البغدادي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة المنهل للمحتويات العربية، الذين يستعرضون الاستراتيجيات الإبداعية والتفاعلية لغرس حب القراءة في نفوس أجيال المستقبل، وأهمية حضور المحتوى التفاعلي باللغة العربية.

ويعقد المؤتمر مجموعة واسعة من ورش العمل، والجلسات النقاشية والعروض التي تشارك فيها مجموعة من خبراء المؤسسات الإقليمية والعالمية مثل: "جوجل، ومانجا للإنتاج، وأكاديمية رؤيا، ونيلسن، وشروق بارتنرز، ومنصّة "صوت"، ومجرّة، وغيرها، ضمن مسارات تهدف إلى الارتقاء بالمهارات العملية والتقنية للمواهب الشابّة والناشرين والمختصّين في مجالات الإعلام وصناعة المحتوى، والوقوف على مجموعة واسعة من المضامين المتعلّقة بمهارات الصحافة الرقمية، وتقنيات كتابة السيناريو باللغة العربية، وبناء المحتوى لمواقع التواصل الاجتماعي، والواقع الممتد في السرد القصصي، إلى جانب الحديث عن المحتوى الصوتي والبودكاست والأستوديو المنزلي، وفن الأنمي والقصص المصوّرة والرواية البصريّة.

ويقدم المؤتمر، بالتعاون مع معرض فرانكفورت للكتاب، جلسة تدريبية لناشري الإمارات والعرب عن كيفية تقديم طلبات حقوق الملكية الفكرية في مجال النشر وسيدير الجلسة كلاوديا كايزر، نائب رئيس التطوير التجاري في معرض فرانكفورت للكتاب، وستضم ساريكا لاخاني، الشريكة الإدارية والمنتجة في شركة الإنتاج "وان فاين داي فيلمز"، وستو ليفي، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة"طوكيوبوب"، وهي الوكالة الرائدة التي تقدم ثقافة البوب الآسيوية إلى هوليوود وخارجها.

وسينظّم المؤتمر بالاشتراك مع وكالة بيرز فاكتور الأدبية، "جلسات التبادل المهني" التي تجمع دور النشر الإماراتية والعربية ووكلاء أدبيين، وإبداعيين دوليين من "الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وفرنسا، واليابان، والصين، واليونان، وكوريا الجنوبية، وغيرها"، بهدف تعزيز الجهود لتحويل الأعمال العربية المكتوبة إلى صيغ إبداعية ولغات متعدّدة، بما يرسّخ من أسس التعاون والانفتاح على أسواق إنتاج المحتوى العالمي، وتبادل أكبر للملكية الفكرية، وتوفير منصّة للمشاركين لتوسيع شبكات أعمالهم وتطوير مشاريعهم نحو زيادة وصول المحتوى الإبداعي العربي.

ويطلق المؤتمر بالتعاون مع "يونيبرونور" مسابقة "كونجرس إكس للشباب" وذلك لتحفيز وإشراك الشباب من أعمار 15 -35 لتقديم أفكارهم وحلولهم في توظيف التكنولوجيا لتعزيز تعلم اللغة العربية والمواهب الإبداعية في مجالات الفنون والإعلام والشعر الإبداعي.

ويقدم معهد الابتكار التقني "TII"، وهو مركز بحثي عالمي وركيزة بحث تطبيقي لمجلس أبوظبي للأبحاث التقنية المتقدمة، مشروع "NOOR"، أكبر نموذج لمعالجة اللغة الطبيعية باللغة العربية في العالم حتى الآن، وسيتم عرضه في منطقة المعرض التقني بجانب مشاركين آخرين سيقدمون منتجات رقمية تدعم اللغة العربية.