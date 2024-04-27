 كبار المسئولين الغربيين والعرب يبحثون في الرياض على هامش المنتدى الاقتصادي حرب غزة - بوابة الشروق
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كبار المسئولين الغربيين والعرب يبحثون في الرياض على هامش المنتدى الاقتصادي حرب غزة

الرياض - د ب أ
نشر في: السبت 27 أبريل 2024 - 10:19 م | آخر تحديث: السبت 27 أبريل 2024 - 10:19 م

توقعت مصادر دبلوماسية أن يجتمع كبار المسئولين الغربيين والعرب في الرياض لبحث الحرب المستمرة منذ أشهر في قطاع غزة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في السعودية الذى يبدأ فعالياته غدا الأحد ويختتم أعماله بعد غد الإثنين.

وأضافت المصادر أن وزراء خارجية مصر والسعودية وقطر والإمارات والأردن سيجتمعون، بعد غد الاثنين، في الرياض، مع نظرائهم الأمريكي والألماني والبريطاني والفرنسي والإيطالي.

وقالت المصادر التي لم تكشف عن هويتها لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن المسؤولين العرب، الذين سينضم إليهم ممثل من السلطة الفلسطينية سيجتمعون اليوم السبت لصياغة "موقف عربي موحد" قبل اجتماع بعد غد الاثنين.

وأعلنت حركة "حماس" الفلسطينية في وقت سابق اليوم أنها تسلمت رد إسرائيل الرسمي على موقف الحركة الذي سُلم للوسيطين المصري والقطري في الثالث عشر من أبريل، بخصوص صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وفي تصريح صحفي، قال خليل الحية، نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية: "تسلمت حركة حماس اليوم رد الاحتلال الصهيوني الرسمي على موقف الحركة الذي سلم للوسيطين المصري والقطري في الثالث عشر من أبريل".، حسب وكالة أنباء "سما" الفلسطينية اليوم.

وأضاف: "ستقوم الحركة بدراسة هذا المقترح وحال الانتهاء من دراسته ستسلم ردها".

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