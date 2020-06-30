نتنياهو يعلن استمراره في العمل على خطة الضم في الأيام القادمة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إنه سيواصل في الأيام المقبلة العمل على خطة لضم أجزاء من الضفة الغربية، في إشارة إلى أن التاريخ المنتظر (الأول من يوليو) قد ينقضي بدون تحقيق أي خطوات ملموسة.

وقال بنيامين نتنياهو في بيان عقب محادثاته مع المبعوث الأمريكي الخاص آفي بيركويتز والسفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان "تحدثنا عن مسألة السيادة التي نعمل عليها هذه الأيام وسنواصل العمل بشأنها في الأيام المقبلة".

وينص بند في اتفاق الائتلاف الحكومي في أبريل على أنه يجوز لنتنياهو تقديم مقترحات بشأن الضم أمام مجلس الوزراء أو البرلمان الإسرائيلي للتصويت عليه في الأول من يوليو.

لكن صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلت أمس الاثنين عن مصادر أمريكية قولها إن إسرائيل لن تتخذ خطوات الأسبوع الجاري حيث لم يتم الانتهاء من الخطط بعد.

ويتردد أن نتنياهو يفكر في الإدلاء ببيان فقط بشأن الموضوع غدا الأربعاء، بدلا من تقديم استراتيجية.

وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الاثنين، على رفض خطط الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية بكافة أشكالها.