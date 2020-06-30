الرئيس الموريتاني يطالب بحل عاجل للأزمة الليبية التي تعصف بالأمن بمنطقة الساحل الأفريقي

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طالب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الثلاثاء، بحل عاجل للأزمة الليبية التي "تعصف بالأمن في منطقة الساحل الأفريقي وتغذي الجماعات الإرهابية بالسلاح والمال".

جاء ذلك في خطاب افتتاح أعمال قمة دول مجموعة الساحل وفرنسا اليوم الثلاثاء في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

ودعا الرئيس الموريتاني مجموعة العشرين إلى الإلغاء الكامل لديون دول الساحل.

وقال إن رئاسة بلاده حققت بعض المكاسب لدول الساحل رغم جائحة كورونا وتداعياتها الكبيرة على العالم.

وبدأت في العاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم الثلاثاء أعمال قمة دول مجموعة الساحل وفرنسا بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز ورؤساء تشاد والنيجر ومالي وبوركينافاسو.

وتبحث القمة تعزيز القوة المشتركة لدول الساحل وتمويل جيوش دول المنطقة وبسط نفوذ الدولة على المناطق التي لم تعد خاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة ودعم التنمية ومكافحة الفقر في دول الساحل ومديونيتها في ظل الآثار السلبية لجائحة كورونا.