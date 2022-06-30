الإمارات ترسل طائرة إمدادات غذائية لدعم اللاجئين الأوكرانيين في بلغاريا

أرسلت دولة الإمارات، اليوم الخميس، طائرة تحمل 52 طناً من الإمدادات الغذائية لدعم اللاجئين الأوكرانيين في جمهورية بلغاريا، والذين تُقدر أعداد المتواجدين منهم في بلغاريا بما يزيد على 90 ألف لاجئ.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم، يأتي ذلك ضمن الدعم الإغاثي المستمر من دولة الإمارات للمساهمة في التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية التي يواجهها اللاجئون الأوكرانيون في دول الجوار الأوكراني.

ويأتي إرسال هذه الطائرة استجابة للمحادثات التي جرت بين ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية، وتيودورا جينشوفسكا، وزيرة خارجية جمهورية بلغاريا، والتي تناولت العلاقات الثنائية وجهود دولة الإمارات في تقديم الدعم الإغاثي للاجئين الأوكرانيين.

وأكد سلطان راشد الكيتوب سفير الإمارات لدى بلغاريا، حرص بلاده على المشاركة بفاعلية في جهود الإغاثة الإنسانية في ضوء التوجيهات بتقديم الدعم والمساندة للاجئين الأوكرانيين المتواجدين في دول الجوار، وانسجاماً مع نهج دولة الإمارات حكومة وشعباً في الوقوف إلى جانب دول العالم وشعوبها كافة في أزماتها.