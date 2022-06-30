أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الحكومة البريطانية ستنفق 5ر2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2030.

ودعا جونسون في مؤتمر صحفي في نهاية قمة قادة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في مدريد دول الحلف اليوم الخميس إلى زيادة الانفاق في مجال الدفاع ليصل 5ر2% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2030.

وقال: "يجب أن نستثمر على المدى الطويل في القدرات الحيوية مثل الوحدات القتالية الجوية المستقبلية، مع التكيف في الوقت نفسه مع عالم أكثر خطورة وأكثر تنافسية".

وقال إنه يجب تعزيز الانفاق حيث أن نسبة 2% السابقة كانت " في عهد مختلف" قبل الحرب الروسية في أوكرانيا.

واتفق القادة في "القمة التاريخية" على تبنى عقيدة أمنية جديدة تحتاج لزيادة الانفاق في مجال الدفاع لتتلاءم مع عالم أكثر خطورة، وفقا لما قاله جونسون.

وأضاف" التداعيات المنطقية لهذه الاستثمارات التي نقترحها هي زيادة الانفاق الدفاعي إلى 5ر2% من إجمالي الناتج المحلي".

وقال في تصريحات نقلتها قناة سكاي نيوز البريطانية: "ما نقوله هو أننا نريد من ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف (الناتو) البدء بالعمل على هذا الهدف الجديد الآن، وهو موافق على القيام بذلك".

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أن "تكلفة الحرية تستحق التضحية بالمال دائما".

وحذر من أنه "ما لم نحقق النتيجة السليمة في أوكرانيا، سيكون بوتين في وضع يرتكب فيه المزيد من الأعمال العدوانية ضد أطراف أخرى بالاتحاد السوفيتي السابق، مع الإفلات من العقوبة إلى حد ما، ما سيؤدي إلى حالة غموض أكثر على مستوى العالم، ومزيد من الصدمات في أسعار النفط، وهلع أكبر، ومزيد من المحنة الاقتصادية للعالم بأسره".

وتحدث جونسون بعدما قال ستولتنبرج إن تعزيز الحلف لأعداد القوات على ضفته الشرقية، إنما لضمان ألا يسىء الرئيس الروسي الحسابات أو يسىء التقدير بشأن جاهزية الحلفاء على التحرك.

كان وزير الدفاع البريطاني بن والاس قد دعا جونسون في وقت سابق هذا الأسبوع إلى تعزيز الإنفاق على القوات المسلحة البريطانية استجابة للحرب الأوكرانية.