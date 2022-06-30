محادثات بين وزيرتي الدفاع الألمانية والإسبانية بشأن توريدات الأسلحة لأوكرانيا

ذكرت مصادر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الخميس، أن وزيرة الدفاع الألمانية كريستيانه لامبرشت تحدثت مع نظيرتها الإسبانية على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في مدريد بشأن التوريدات الحساسة سياسيا للدبابات القتالية الألمانية من طراز "ليوبارد" من إسبانيا إلى أوكرانيا، في ظل الهجوم الروسي الحالي ضد الأخيرة.

وأضافت المصادر، لـ(د.ب.أ)، أن التقارير التي أوردتها وسائل الإعلام من قبل حول مثل هذه التوريدات كانت موضوع النقاش خلال لقاء لامبرشت مع نظيرتها الإسبانية مارجريتا روبليس.

وصار من الواضح حاليا أنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن على الجانب الإسباني، بحسب المصادر لـ(د.ب.أ).

يذكر أنه خلال مقابلة لصحيفة "إلموند" الإسبانية مع وزيرة الدفاع الألمانية، تم التطرق إلى تقارير حول اعتراض ألمانيا رسميا على توريد كبير لمعدات عسكرية عبر إسبانيا إلى أوكرانيا.

وردت لامبرشت على ذلك قائلة: "أنا على علم بالتقارير الإخبارية، ولكنني لست على علم بطلب الحكومة الإسبانية بهذا الشأن".

وبحسب تقارير إعلامية إسبانية، فإن الحكومة في مدريد تفكر حاليا في توريد دبابات ألمانية من (طراز ليوبارد 2 إيه 4) وكذلك صواريخ مضادة للطائرات (لأوكرانيا).

وكانت الصحيفة الإسبانية كتبت مطلع يونيو الجاري أن الأمر يتعلق بدبابات لم يتم استخدامها منذ فترة طويلة ولابد من إعدادها للاستخدام أولا قبل توريدها.

وبحسب الصحيفة، من المحتمل إعادة تجهيز نحو 40 دبابة ليوبارد من إجمالي 108 دبابات كانت اشترتها إسبانيا مستعملة من ألمانيا في عام 1995، ولكن لابد أن توافق ألمانيا أولا على التوريد لأوكرانيا حاليا.