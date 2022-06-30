مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء تحتفل بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو

احتفلت مديرية الشباب والرياضية بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو بمركز شباب مدينة العريش، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وتحت إشراف كليب راشد مدير مديرية الشباب والرياضة.

تضمنت الفعالية إنشاد الأغاني الوطنية وتنظيم المسابقات الثقافية والفنية والرياضية بمشاركة الإدارات المركزية المختلفة في المديرية.

وأعرب كليب راشد مدير الشباب والرياضة بالمحافظة عن تقديره للثورة المجيدة التي يقف لها العالم إعزازا وإجلالا، والتي أكدت أن الشعب المصري قادر دائما على أن يصنع التاريخ.

وفي سياق متصل، هنأ الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصري العظيم وأهل سيناء الحبيبة بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة .

وفي بيان صادر من جامعة العريش، تقدم رئيس الجامعة التهنئة للرئيس السيسي والشعب المصري بالنيابة عن نواب رئيس الجامعة وأعضاء مجلس الجامعة والعمداء والوكلاء وجميع أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين في الجامعة والطلاب بهذه المناسبة العظيمة، داعيا الله أن يديم على مصرنا الحبيبة نعمة الخير والأمن والأمان.