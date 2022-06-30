دراجي يغادر قمة الناتو قبل اليوم الختامي لحضور اجتماع للحكومة الإيطالية

انسحب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي من قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) المنعقدة في العاصمة الإسبانية مدريد قبل انتهاء فعالياتها بيوم واحد، وذلك لحضور اجتماع للحكومة الإيطالية اليوم الخميس، حسبما أفاد مقر إقامته الرسمي مساء الأربعاء.

وسيحضر وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني اليوم الختامي من اجتماع الناتو، بدلا من دراجي. وأشارت وسائل الإعلام الإيطالية إلى أن التوترات داخل الائتلاف الحكومي الإيطالي، هي السبب في العودة المفاجئة لدراجي.

ويواجه حزب حركة خمس نجوم، وهو الأكبر ضمن أحزاب الائتلاف الحكومي، أزمة عميقة بعد استقالة وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الذي ينتمي للحركة، الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، رفض المقربون من دراجي التكهنات بأن رئيس الوزراء الإيطالي طلب من مؤسس حركة خمس نجوم بيبي جريللو، بإجبار زعيم الحزب الحالي جوزيبي كونتي على ترك منصبه.