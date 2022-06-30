الرئيس الكرواتي: الأمر متروك للبرلمان لتحديد الموقف من ترشح السويد وفنلندا للانضمام لحلف الناتو

أعلن الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش أن الأمر متروك للبرلمان لاتخاذ قرار وموقف بشأن طلب انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).



وأوضح ميلانوفيتش في العاصمة الإسبانية مدريد يوم الأربعاء -حسبما نقلت عنه وكالة أنباء /هينا/ الكرواتية- أن قرار قبول كرواتيا لأمر تقدم السويد وفنلندا لطلب الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، هو أمر سيتخذه البرلمان، مشيرا إلى أن الأمر لا يقع ضمن اختصاصات رئيس الجمهورية.



جدير بالذكر أن فنلندا والسويد تقدمتا بطلبين رسميين للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"