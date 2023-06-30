الناتو يتجه لتمديد عقد ستولتنبرج أمينا عاما للحلف بعد إخفاق مساعي التوافق على خليفة له

أعلنت مصادر بحلف شمال الأطلسي (ناتو)، أن من المقرر أن يظل أمين عام الحلف ينس ستولتنبرج في المنصب لعام آخر، بعدما باءت بالفشل محاولات العثور عن خليفة له تدعمه كل الدول الأعضاء البالغ عددها 31 دولة.

ووفقا لمعلومات حصلت عليها وكالة بلومبرج للأنباء، قد يتم اتخاذ قرار رسمي لتمديد العقد يوم الثلاثاء، المقبل خلال اجتماع للممثلين الدائمين لدول الناتو في بروكسل.

وكان ستولتنبرج أشار عدة مرات خلال الشهور الأخيرة إلى أنه لن يسعى لولاية أخرى في المنصب، غير أنه وفقا لمصادر مقربة منه، يريد الأمين العام الآن الاستمرار بدافع "حس الواجب".

ولطالما أثنى الساسة الأمريكيون، على نحو خاص، على ستولتنبرج الذي يبلغ من العمر 64 عاما، لحسن قيادته للناتو منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في منتصف يونيو إن ستولتنبرج أدى "عملا لا يصدق".