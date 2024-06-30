سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توفي بائع آيس كريم في محافظة بورسعيد؛ إثر تعرضه للدهس من سيارة نقل مسرعة.

تلقى اللواء مازن صبري مدير الأمن بمحافظة بورسعيد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوفاة "علي مصطفى أبو مندور"، 55 سنة، بائع آيس كريم، بعد أن دهسته سيارة نقل مسرعة وفر قائدها بالهروب، على طريق المطرية القديم، وذلك أمام مدرسة زينات سند بنطاق حي جنوب بورسعيد.

وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى 30 يونيو تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتحريات المباحث الجنائية للوقوف على ملابسات الواقعة، وسرعة إلقاء القبض على قائد السيارة مرتكب الحادث؛ وذلك لحين التصريح بدفن الجثة.