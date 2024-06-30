جماعة الحوثي تكشف عن زورق طوفان المدمر ضمن معركة إسناد غزة

كشفت القوات البحرية التابعة لجماعة الحوثي اليمنية، اليوم الأحد، عن زورق طوفان المدمر، مشيرة إلى أنه يتميز بقدرة تدميرية عالية وتكنولوجيا متقدمة.

وقالت وكالة «سبأ» (بنسختها الحوثية) إن هذا الكشف هو الرابع خلال شهر يونيو الجاري عن سلاح نوعي ضمن معركة إسناد غزة، بعدما أعلنت في وقت سابق عن صاروخ "فلسطين" الباليستي، وزورق "طوفان1" ثم صاروخ "حاطم2" الباليستي فرط الصوتي.

وأضافت أن الزورق طوفان المدمر هو زورق هجومي مسيّر محلي الصنع، يحمل رأسا حربيا يزن 1000 – 1500 كغم، ومزود بتكنولوجيا متقدمة، تتيح التحكم به يدويا والتحكم عن بعد، وتبلغ سرعته 45 ميلا بحريا في الساعة ويعمل في جميع الظروف البحرية.

وفي وقت سابق، عرض الإعلام الحربي التابع لأنصار الله مشاهد تظهر إحدى عمليات زورق طوفان المدمر باستهداف سفينة "Transworld Navigator" في البحر الأحمر الأسبوع الماضي.

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت يوم الخميس الماضي، تنفيذ عملية هجومية مشتركة مع «المقاومة الإسلامية العراقية» اسهدفت هدفًا حيويًّا في حيفا، وعملية أخرى استهدفت سفينة سيجوي في البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، في بيان: «نفذت قواتنا المسلحة عمليتين عسكريتين، الأولى عملية مشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت بعدد من الصواريخ المجنحة هدفا حيويا في حيفا وحققت العملية هدفها بنجاح».

وأضاف البيان: «العملية الأخرى استهدف سفينة (SEAJOY ) في البحر الأحمر وقد تم استهداف السفينة لاختراق الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة».