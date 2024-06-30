خرج آلاف الأشخاص في مدينة مالقة الإسبانية للاحتجاج على السياحة الجماعية اليوم السبت، غاضبين من ارتفاع الإيجارات ونقص المساكن.

وسار المتظاهرون في وسط المدينة الواقعة في جنوب البلاد، وحمل العديد منهم لافتات كتب عليها "مالقة ليست للبيع" و"هذه ليست سياحة، هذا غزو".

المنظمون إن نحو 25 ألف شخص شاركوا في المسيرة، على الرغم من أن صحيفة "إلباييس" ذكرت أن 15 ألف شخص شاركوا.

والمدينة هي الأحدث في إسبانيا التي تشهد مثل هذه الاحتجاجات بعد مظاهرات مماثلة ضد تجاوزات السياحة في أماكن أخرى تحظى بشعبية بين المصطافين بما في ذلك مايوركا وبرشلونة وجزر الكناري.

وكان التجمع في مالقة واحدا من أكبر التجمعات التي شهدتها المدينة في الآونة الأخيرة، حسبما ذكرت عدة تقارير إعلامية إسبانية.

ويوجد في مالقة أكثر من 12 ألف بيت عطلات مسجل قانونا، أكثر من أي مدينة إسبانية أخرى إلى جانب مدريد وبرشلونة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تشغيل العديد من البيوت الخاصة لقضاء العطلات في مالقة وأماكن أخرى بشكل غير قانوني.

وقالت المتظاهرة ماريا فرانكو لصحيفة "إل باييس": "الوضع لا يمكن الدفاع عنه. من المستحيل شراء منزل".

وذكرت المهندسة سونيا رايا للصحيفة إنها شاهدت مؤخرا مرآبا بلا نوافذ في مالقة كان معروضا كشقة مقابل إيجار شهري قدره 600 يورو (642 دولارا).