تحقيق جنائي بريطاني وإلغاء تأشيرات أمريكية لفرقة بوب فيلان بعد هتافات ضد الجيش الإسرائيلي في جلاستونبري

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ذكرت الشرطة البريطانية أن العروض الغنائية لفرقتي "بوب فيلان" و"نيكاب" الناطقة باللغة الأيرلندية في مهرجان جلاستونبري سوف تخضع لتحقيق جنائي، وذلك بعد ترديد شعارات "الموت للجيش الإسرائيلي و"فلسطين حرة".

وقالت الشرطة اليوم الاثنين إن العروض "تم تسجيلها على أنها حادثة مرتبطة بالنظام العام".

في غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ألغت تأشيرات دخول فرقة بوب فيلان بعدما تعرضت الفرقة لانتقادات شديدة لترديدها هتافات "الموت للجيش الإسرائيلي".

وقال نائب وزير الخارجية كريستوفر لاندو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه تم اتخاذ القرار في ضوء خطابهم الكريه في جلاستونبري.