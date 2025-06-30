قال بشير جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية» من دير البلح، إنه في تطور خطير للوضع الإنساني في قطاع غزة، تعرضت خيمة تؤوي نازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح إلى قصف مباشر من طائرة استطلاع إسرائيلية.

وذكر خلال تغطية حية، اليوم الاثنين، أن الهجوم أسفر عن إصابات بين الصحفيين المتواجدين بالمستشفى لنقل الأحداث، إضافة إلى أضرار كبيرة في البنية التحتية الطبية، حيث أدى الاستهداف إلى انقطاع خطوط الأكسجين التي تغذي المستشفى، ما أجبر الطواقم الطبية على نقل مرضى العناية المركزة إلى أقسام أخرى وسط حالة طوارئ خانقة.

وأشار إلى استقبال «المستشفيات في جنوب القطاع، وتحديدا في خان يونس، نحو 13 شهيدا سقطوا أثناء توجههم إلى نقطة توزيع مساعدات غذائية أمريكية غربي مدينة رفح، كما أن القوات الإسرائيلية فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه المدنيين الذين كانوا في طريقهم للحصول على الطعام، ما أدى إلى وقوع مجزرة جديدة بحق المدنيين العزّل».

وذكر أن «الطائرات الإسرائيلية استهدفت أحد المستودعات في شرق مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن عشرة فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة».

ولفت إلى أن «الغارات المتواصلة طالت الأحياء الشرقية للمدينة في تصعيد هو الأعنف منذ أيام، وسط استمرار تحليق الطائرات الحربية وقصف الأهداف المدنية».