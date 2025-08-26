 ممثل الرئيس الروسي: حوار بوتين وترامب سيغير العالم - بوابة الشروق
ممثل الرئيس الروسي: حوار بوتين وترامب سيغير العالم

موسكو / الأناضول
نشر في: الثلاثاء 26 أغسطس 2025 - 10:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 أغسطس 2025 - 10:31 م

قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، الثلاثاء، إن الحوار بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب "سيُغيّر العالم".

جاء ذلك بتدوينة لدميترييف، الذي يشغل أيضا منصب ممثل الرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي الدولي، نشرها على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وأرفق دميترييف التدوينة بصورة من اجتماع الرئيسين الروسي والأمريكي في 15 أغسطس الجاري بولاية ألاسكا الأمريكية.

وكتب قائلا: "الحوار بين بوتين وترامب سيُغيّر العالم، وسيضمن الأمن والازدهار العالميين".

وفي 15 أغسطس عقد ترامب وبوتين لقاء استمر 3 ساعات تقريبا في ألاسكا، بحثا خلاله سبل وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية.​​​​​​​


