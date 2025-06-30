قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، في تعليقه على احتمال عقد اتفاق تطبيع مع سوريا، إن "إحدى أصعب المشاكل هي أننا نسارع إلى تحويل العدو إلى حبيب".



وتطرق بن غفير اليوم الاثنين خلال اجتماع للكتلة "لإمكانية التوصل إلى اتفاق تطبيع مع سوريا"، في ضوء تلميحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن توسيع اتفاقيات السلام بين إسرائيل ودول الشرق الأوسط.

وفي رده على سؤال "عما إذا كان ينوي دعم اتفاق تطبيع مع سوريا، حتى لو أدى ذلك إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلها الجيش"، قال بن غفير: "أعتقد أن إحدى أصعب المشاكل هي أننا نسارع إلى تحويل العدو إلى حبيب"، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

وتحدث بن غفير عن الرئيس السوري، أحمد الشرع، قائلا: "كان الجولاني (الرئيس السوري أحمد الشرع) قبل فترة قصيرة جدا جهاديا، كارها لليهود والنساء، وكارها لكل شيء، ولا أدري كيف نرى فجأة نوعا من التغيير في شخصية ما، أعتقد أن الجهادي يبقى جهاديا دائما".

وتأتي هذه التعليقات على خلفية "المحادثات الجارية بين إسرائيل وسوريا"، حيث كشف موقع "واينت" تفاصيل جديدة بشأن اتفاق محتمل.