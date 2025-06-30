اتصال هاتفي بين وزيري خارجية إيران ومصر لبحث مستجدات العدوان الإسرائيلي وسبل التهدئة الإقليمية

انتقد وزير الخارجية عباس عراقجي في اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبدالعاطي، سكوت مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية عن عدوان "الكيان الصهيوني" على إيران.

واستعرض عراقجي وعبد العاطي، اليوم الاثنين، في مكالمة هاتفية، آخر مستجدات المنطقة بعد توقف العدوان العسكري "للـكيان الصهيوني" على إيران، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأشار عراقجي إلى تنديد الأسرة الدولية، لا سيما البلدان الإسلامية والمنظمات الإقليمية والمهمة بعدوان "الكيان الصهيوني" على إيران، منتقدًا عدم تنديد المنظمتين الدوليتين ذات الصلة، أي مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الهجوم، مؤكدًا المتابعة الجادة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لتحديد المعتدي ودفعه للتعويضات.

من جانبه، أعرب عبدالعاطي عن ارتياحه لتوقف عدوان "الكيان الصهيوني"، مشددًا على استمرار الجهود المصرية للمساعدة على خفض التصعيد في المنطقة بما في ذلك إقرار وقف إطلاق النار في غزة، وفقًا لوكالة إرنا.

كانت إسرائيل قد هاجمت إيران وقصفت أهدافًا عسكرية ونووية في 13 يونيو في مختلف أنحاء البلاد. وردت إيران بهجمات بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل.

وبعد حرب استمرت 12 يومًا، وأسقطت خلالها الولايات المتحدة أقوى سلاح تقليدي لديها على منشأة نووية رئيسية في إيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موافقة إسرائيل وإيران على وقف لإطلاق النار.