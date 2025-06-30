أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" عن القوائم الطويلة (قائمة الـ 18) للدورة الحادية عشرة من جائزة كتارا للرواية العربية لعام 2025.

ضمت القوائم 18 عملًا في كل فئة من الفئات الخمس الرئيسية: الروايات المنشورة، الروايات غير المنشورة، روايات الفتيان، الرواية التاريخية، والدراسات النقدية. نُشرت هذه القوائم، المُرتبة أبجديًا حسب أسماء الكتاب، على الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة (kataranovels.com).

تُظهر القوائم سيطرةً ملحوظةً للمؤلفات الأدبية المصرية في معظم الفئات. وفيما يلي تفصيل عناوين المؤلفات وأسماء الكتاب حسب الفئة والدولة:

فئة الروايات المنشورة:

تصدرت مصر القائمة بست روايات هي: "بيت من زخرف عشيقة بن رشد" لإبراهيم فرغلي، "سيدة القرفة" لرحمة ضياء، "عرش على الماء" لمحمد بركة، "سبع حركات للقسوة" لمصطفى البلكي، "سنوات النمش" لوحيد الطويلة، و"ليس بعيدًا عن رأس الرجل- عزيزة ويونس" لسمير درويش.

اشتركت المغرب بروايتين هما: "مدينة الأزل" لشكيب عبد الحميد، و"جسر النعمانية" لعبد النور مزين.

كما اشتركت تونس بروايتين هما: "ساعة نوح" لسفيان رجب، و"عشاء لثمانية أشخاص" لسمر سمير المزغني. اشتركت فلسطين بروايتين هما: "تنهيدة حرة" لرولا خالد غانم، و"الطاهي الذي التهم قلبه" لمحمد جبعيتي. بينما جاءت من عُمان رواية واحدة هي: "بوصلة السراب" لأحمد الرحبي.

فئة الروايات غير المنشورة:

تصدرت مصر القائمة بخمس روايات هي: "يافي" لأحمد صابر حسين، "صاحبة الفستانين" لملاك رزق، "أحلام الزجاج" لهاجر، "هذه جنة أخي" لهشام رسلان، و"السيرك أو السيرك والساحر" لمحمود فيصل.

تلتها العراق بثلاث روايات هي: "التمثال" لإبراهيم سبتي، "ظل الدائرة" لسعيد محمد، و"لاقط الجواهر" لضاري الغضبان. اشتركت المغرب بروايتين هما: "أم الكردان.. سيرة البلاد والعباد" لزين العابدين الكنتاوي، و"لعنة العبور" لكريم فارس. كما اشتركت سوريا بروايتين هما: "الدريئة" لأحمد خضر أبو إسماعيل، و"الدورة 102" لسعيد محمود.

بينما جاءت من السودان رواية واحدة هي: "عندما بكت القماري" للسيد شبو. ومن تونس رواية واحدة هي: "لآلة عزيزة.. أم.. سنيورتا موناليزا؟" للعجمي بن بوبكر. ومن الأردن رواية واحدة هي: "لعبة بيرغهايم" لرشاد حداد. ومن الجزائر رواية واحدة هي: "أحجار العتيق... من نكبة ابن رشد" لعبد الرزاق بوقطوش. ومن تشاد رواية واحدة هي: "أرض النعيم" لفوزية عثمان. ومن فلسطين رواية واحدة هي: "حلم على هدب الجليل" لمريم قوش.

فئة روايات الفتيان:

تصدرت مصر هذه الفئة بست روايات هي: "طلال" لحسام الدين أحمد علي سليمان، "رحلة داخل ثقب" لحسن حلمي، "كوكب الجنة" لهاني القطب، "رحلة السنوات العشر" لمنير عتيبة، "رحلات الجدة بطوطة" لفاطمة وهيدي، و"الكتاب الذهبي" لمحمد سرور.

اشتركت كل من تونس بثلاث روايات هي: "جفران وحورية الماء" لبسمة الحاج يحيى، "أبناء النور" لبسمة الشوالي، و"مالومي من الشرفة" لمحمد فطومي. والمغرب بثلاث روايات هي: "أبطال الضوء" لعائشة بناني، "نجمة قصار القامة" لمحمد العمراني، و"أجنحة من خشب" لنعيمة فنو. والجزائر بثلاث روايات هي: "نحو بوسعيدة الراقص الغامض" لخديجة تلي، "سيفار" لسميرة بن عيسى، و"القنديل أبي" لعبد الرزاق بوكبة.

جاءت من العراق روايتان هما: "أذن راز" لسالم خليل محمد، و"أبو الحوت والعفريت" لعادل درويش. ومن سوريا رواية واحدة هي: "جيمة وجوما في عواصمنا المعلومة" لربيع فريد مرشد.

فئة الروايات التاريخية:

تصدرت مصر القائمة بست روايات هي: "روزنه" لخالد الجزار، "سرنديبية" لمحمد عزب، "ثيودرا فاطمة" لمصطفى سليمان، "الطواشي- رحلة قاتل الوالي" لنهى الزيني، "أشباح الحرب السر في العلمين" لهبه وصفي، و"الجنة المحرمة" لمحمد صالح رجب.

تلتها كل من الأردن بثلاث روايات هي: "شوكة الآلهة" لعلي شنينات، و"لؤلؤة الصحراء" ليوسف العزو. واليمن بثلاث روايات هي: "من أوراق مملكة سبأ" لأحمد قاسم العريقي، "(إقليدس العرب- ثابت بن قرة) لأحمد محمد المحفلي، و"العقل العاشر" لحمود نوفل. تلتها المغرب بروايتين هما: "على خطى إدريس الأكبر" لإدريس النعيمي، و"القديس حكاية أندرية فيلدو مار" لخالد بودريف. بينما جاءت من قطر رواية واحدة هي: "حين يراقبها الهلال" لفيصل الأنصاري. ومن سوريا رواية واحدة هي: "ذات الأكمام" لإبراهيم السيد. ومن العراق رواية واحدة هي: "ذاكرة بابل الجريحة" لفوزي الهندواي. ومن تونس رواية واحدة هي: "ديان بيان فو - تأريخ من أهملهم التاريخ" لعمر الجملي.

فئة الدراسات النقدية:

تصدرت مصر فئة الدراسات النقدية بسبع دراسات وهي: "طرائق الخطاب الروائي - التأويل، التجريب، المعرفة" لأحمد الصغير، "لغة الرواية مقاربة نقدية" لربيع محمد عبدالعزيز، "التأويل الثقافي للرواية.. دراسة في تحولات السردية العربية المعاصرة" لرشيد الخديري، "دلالة السيميائية في روايات القصيبي.. دراسة نقدية دلالية (العتبات نموذجًا)" لعلاء بدوي، "مقاومات الإيقاع في الرواية العربية المعاصرة.. دراسة تحليلية لرواية الصراع الحضاري بين الأنا والآخر" لكامليا عبد الفتاح، "إستراتيجيات السرد في الرواية العربية: جدلية الجمالي والثقافي في روايات ما بعد الربيع العربي"، لمحمد مشرف يوسف، "حكواتيون شهود على الزمان"، لنبيلة قطب رشدي، و"النص الموازي: دراسة سيميائية في روايات أنثى العنكبوت"، لياسر عبد الحسيب رضوان.

تلتها المغرب بخمس دراسات وهي: "الرواية العربية المعاصرة: الذات والهوية والتاريخ دراسة في نماذج" لعزيز بن بنار، "الرد بالرواية.. دراسة في إستراتيجيات السرد الثقافي"، لعبد الرزاق المصباحي، "الرواية العربية المعاصرة.. حدود الإبداع والتخييل" لعزيز العرباوي، و"تشكيل الصورة في الرواية العربية: رهانات السرد وإمكانات التخييل (مقاربة في بلاغة النوع)" لياسين الشعري، و"سرديات الخواطر - مقاربة بلاغية للرواية العربية" لعادل المحداوي.

جاءت من الأردن دراستان هما: "التقنيات السردية لرواية ما بعد الحداثة (الرواية الخليجية نموذجًا)" لسامي القضاة، و"شعرية النسق الروائي.. تمثلات الأنساق الثقافية في هوامش السرد المعتمة" لليث سعيد الرواجفة. بينما جاءت من الجزائر دراسة واحدة هي: "مقاربات نقدية للرواية العربية المعاصرة - نماذج مختارة" لسامية عشير. ومن سوريا دراسة واحدة هي: "إشكاليات تأثير ما بعد الحداثة على الرواية العربية" لمحمد ياسين صبيح.