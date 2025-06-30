بريطانيا تشدد على ضرورة تخفيف المأساة الإنسانية بغزة ودعم حل الدولتين

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إنه بحث مع نظيره التركي هاكان فيدان التطورات في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة "تخفيف وطأة المأساة الإنسانية" القائمة هناك ودعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل الدولتين.

يأتي ذلك في تصريحات للامي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان بالعاصمة التركية أنقرة، اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأوضح أن سوريا كانت أيضًا ضمن الملفات التي ناقشها مع فيدان في أنقرة، لافتًا إلى وجود تعاون وثيق بين تركيا وبريطانيا في هذا الشأن.

وأشار إلى أن تركيا بذلت "جهودًا كبيرة خاصة من أجل تحقيق السلام في حرب روسيا وأوكرانيا، ولإيقاف الهجمات الروسية".

ومضى قائلًا: لقد عملت تركيا من أجل إحلال السلام في منطقة البحر الأسود، ومن أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار الذي ننتظره منذ وقت طويل.

وبشأن العلاقات بين أنقرة ولندن، قال لامي إنه ومنذ توليه منصبه الحالي قبل عام واحد، يجري مباحثات كل شهر تقريبًا مع نظيره التركي فيدان، مبينًا أن هذا مؤشر على "التعاون الوثيق" بين البلدين.

وأضاف أن اتفاقية التجارة الحرة بين أنقرة ولندن سترسخ التعاون القائم بين البلدين، مبينًا أنه ينتظر بفارغ الصبر بدء المباحثات الثنائية بهذا الشأن خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

وهذه أول زيارة رسمية يقوم بها لامي لأنقرة، سوف تتطرق إلى قضايا الشرق الأوسط وأوكرانيا.

تأتي الزيارة فيما تبدأ محادثات بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة بين المملكة المتحدة وتركيا.

كما يجري البلدان محادثات لتصدير مقاتلات يوروفايتر تايفون لتركيا.

وتتضمن زيارة لامي جولة في مصنع نورول ماكينا للاطلاع على المركبات المدرعة المصنوعة باستخدام معدات ومحركات السلامة البريطانية الصنع.