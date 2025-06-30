انسحاب عدد من النواب اللبنانيين من الجلسة التشريعية بعد رفض نبيه بري إدراج قانون لاقتراع المغتربين

انسحب نواب كتلتي حزبي "القوات اللبنانية"، و"الكتائب اللبنانية"، وعدد من النواب التغيريين والمستقلين من الجلسة التشريعية التي انعقدت قبل ظهر اليوم الاثنين، احتجاجا على رفض رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إدراج قانون معجل مكرر يتعلق باقتراع المغتربين على جدول أعمال الجلسة.

ولم يفقد انسحاب النواب الجلسة التشريعية نصابها.

ويطالب النواب المنسحبون من الجلسة بطرح موضوع القانون الانتخابي من خارج جدول أعمال الجلسة التشريعية، لإقرار تعديل على القانون الانتخابي يتعلق بحق المغتربين بالاقتراع لـ128 نائبا يشكلون كل أعضاء المجلس النيابي، فيما القانون الحالي يجيز للمغتربين انتخاب 6 نواب إضافيين.

وقال بري، خلال الجلسة، ردًا على النائب جورج عقيص من كتلة "القوات اللبنانية"، حول عريضة موقعة من أكثر 65 نائبا يطالبون بتعديل قانون انتخاب المغتربين، وتهديده بالانسحاب من الجلسة "العريضة لم نتسلمها ولم تصلنا وعندما تصلنا نتعامل معها وفقا للأصول، وما تهددني الجلسة ماشية ومن دون تهديد".

وكان مجلس النواب اللبناني، قد عقد قبل ظهر اليوم الاثنين، جلسة تشريعية برئاسة رئيسه نبيه بري في المجلس النيابي في بيروت لدرس 13 مشروع قانون.

ويتضمن جدول الأعمال مشاريع قوانين أهمها يتعلق بإبرام اتفاقيات قروض، وفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2025، ومنح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية.