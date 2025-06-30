قيادي في حزب الله: من يلتزم بالشروط الأمريكية أو الإسرائيلية لن يحصل إلا على فتات

قال رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله علي دعموش، مساء الأحد، إن الذين التزموا بالشروط الأمريكية أو الإسرائيلية لن يحصلوا إلا على الفتات.



وأضاف دعموش أن من يريد أن يأخذ لبنان إلى التطبيع يريد أن يأخذه إلى نموذج جديد من الفتنة تخدم ما يسعى إليه الاسرائيلي.

وشدد على أن هدف إسرائيل هو الضغط لأخذ لبنان إلى مسار التطبيع الذي لن يؤدي إلا إلى التعطيل وتدمير الدولة.

وصرح بأن إيران تجاوزت كل الحصار والضغوط والأزمات وتطورت وازدهرت في كل الصعد في المعرفة والتكنولوجيا والدفاع.

وذكر أن طهران تواصل مسيرتها بكل اقتدار رغم كل المؤامرات الخبيثة.

وأوضح رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله أن استمرار وزيادة الاعتداءات في لبنان هدفه الضغط على بيئة المقاومة، مشيرا إلى أنه لا خروج من هذه الحالة إلا بالتوقف عن احتضان المقاومة لكن جوابنا وجوابكم كان ولا يزال، المزيد من الصبر والالتزام والالتفاف حول المقاومة.

وأفاد في السياق، بأن قادة ومقاتلي حزب الله يمتلكون روحا وعزيمة لا تستسلم و لا يمكن أن يخضعوا.

ولفت إلى أن استراتيجية الصبر التي يعتمدها حزب الله لا تعني أنهم ضعفاء وأن المقاومة حاجة وجودية في ظل العنجهية الأمريكية والإسرائيلية غير المسبوقة.

وبين أن المقاومة تعني امتلاك لبنان كل عناصر القوة لعدم جر البلد إلى نموذج غزة أو سوريا.

واختتم تصريحاته بالقول: "البعض يدعونا إلى التسليم باحتلال إسرائيل لجزء من أرضنا وصولا إلى التطبيع وهذا مستحيل".