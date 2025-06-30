أفاد فلاديمير روجوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية طردت قوات كييف من أول تجمع سكني في مقاطعة دنيبروبتروفسك الأوكرانية، وهي بلدة داتشنوي.

وقال روجوف في تصريح لوكالة «سبوتنيك»: «قواتنا تقدمت في هذا المحور، وقد تم طرد العدو بالفعل من بلدة داتشنوي. إنها أول بلدة في مقاطعة دنيبروبتروفسك يتم طرد العدو منها».

وأضاف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، بأن القوات الروسية تجري حاليا عمليات تمشيط في المنطقة.

وتقع بلدة داتشنوي على الحدود بين مقاطعة دنيبروبتروفسك وجمهورية دونيتسك الانفصالية.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع بأن تشكيلات القوات الروسية «المركز» و«الشرق» وصلت إلى الحدود الغربية لجمهورية دونيتسك، وهي تواصل التقدم نحو مقاطعة دنيبروبتروفسك.

من جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين» دميتري بيسكوف، إن التقدم العسكري الروسي في دنيبروبتروفسك يهدف جزئيا إلى إنشاء منطقة عازلة.