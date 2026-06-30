سجلت مصر حضورًا لافتًا في القوائم الطويلة لجائزة كتارا للرواية العربية في دورتها الثانية عشرة لعام 2026، بعدما ضمت مختلف فروع الجائزة 23 عملًا مصريًا، توزعت على الروايات المنشورة، والروايات غير المنشورة، والروايات التاريخية، وروايات الفتيان، والدراسات النقدية.



وفي فئة الروايات المنشورة، جاءت ثمانية أعمال مصرية، هي: «ظلال الخطايا» لحمادة البهنسي، و«أنا الأخرى» لسمر موسي، و«آشا الجعران والقمر» لسمر نور، و«مجانين أم كلثوم» لشريف صالح، و«رأيت ما لا يجوز لك» لطارق الطيب، و«بخلاف ما سبق» لعزت القمحاوي، و«إمام المقطم الغائب» لمحمد موافي، و«نكلة فاروق» لهشام الخشن.

وفي فئة الروايات التاريخية، ضمت القائمة سبعة أعمال مصرية، هي: «منابت الجوع» لأحمد عامر، و«حين يُظلم العالم» لأحمد محمد أبو النجا، و«يويا» لسامح علي، و«قبل أن يطلع الفجر.. رجال الظل القاهرة 1941» لصبري محمد أمين، و«ذئب البحر» لمازن محمد صالح حمود، و«تنيس» لمحمد العربي، و«غروب ألكازار» لنهى فهيم.

أما فئة الروايات غير المنشورة، فشهدت حضور أربعة أعمال مصرية، هي: «حجر الزاوية (أوراق حياة الأخيرة)» لأحمد سامي خاطر، و«موسيقى جنائزية في ديار العجزة» لإيهاب نجاتي، و«نزهة لميت.. دفنة لحي!» لعبد الله الخولي، و«حفريات بغداد» لعمر محمد جامع.

وفي فئة روايات الفتيان، تأهلت أربعة أعمال مصرية هي: «نبع العسل (عين زيتون)» لأميمة عز الدين، و«الخالة» لإيمان مرسي، و«الهداهد» لمحمد زكريا عبد الفتاح، و«مملكة الحجر» لهاني القط.

وفي فئة الدراسات النقدية، جاءت ثلاثة أعمال مصرية ضمن القائمة الطويلة، هي: «دراسة "سرديات الذكاء الاصطناعي في الرواية العربية: بين صناعة النص وتفكيك الإنسان" للمؤلف محمد أبو الخير ستو، ودراسة "شعرية الوثيقة وسرديات التحول: نماذج مختارة من الرواية القطرية المعاصرة (دراسة في ضوء التاريخانية)" للمؤلف الدكتور محمود ربيع سمرة، ودراسة "تمثّلات البيئة في الرواية: قراءة إيكولوجية في أعمال زهران القاسمي" للمؤلف الدكتور محمود فرغلي علي موسى.