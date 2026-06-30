ننشر القوائم الطويلة الكاملة لجائزة كتارا للرواية العربية في دورتها الـ12

أُعلنت اليوم الاثنين، القوائم الطويلة لجائزة كتارا للرواية العربية في دورتها الثانية عشرة لعام 2026، والتي شملت خمسة فروع هي: الروايات المنشورة، والروايات غير المنشورة، والروايات التاريخية، وروايات الفتيان، والدراسات النقدية، بواقع 18 عملًا في كل فئة، جرى ترتيبها أبجديًا.

فئة الروايات المنشورة

وضمت القائمة الطويلة لفئة الروايات المنشورة 18 عملًا، هي: «رسائل دامية» للزهرة رميح من المغرب، و«معزوفة اليوم السابع» لجلال برجس من الأردن، و«بين الرماد والحلم» لجميلة دراجي من الجزائر، و«ظلال الخطايا» لحمادة البهنسي من مصر، و«أنا الأخرى» لسمر موسي من مصر، و«آشا الجعران والقمر» لسمر نور من مصر، و«مجانين أم كلثوم» لشريف صالح من مصر، و«رأيت ما لا يجوز لك» لطارق الطيب من مصر، و«سبدلا» لعبد القادر الجاسم من سوريا، و«بخلاف ما سبق» لعزت القمحاوي من مصر، و«الصعود إلى النهار» لعلي السقا من لبنان، و«النهر الحزين» لكنعاني رضا من تونس، و«مزامير التجاني» لمحمد فتيلينه من الجزائر، و«إمام المقطم الغائب» لمحمد موافي من مصر، و«يداي لا ترتجفان» لمها اليمني من السعودية، و«حصار الغزالة واو» لمهند رجب الدابي من السودان، و«حين انطفأت شرفات اليهود في وادي أبو جميل» لندى عبد الصمد من لبنان، و«نكلة فاروق» لهشام الخشن من مصر.

فئة الروايات غير المنشورة

فيما ضمت فئة الروايات غير المنشورة: رواية "حجر الزاوية (أوراق حياة الأخيرة)" للمؤلف أحمد سامي خاطر من مصر، ورواية "مقاعد على رصيف الحياة" للمؤلف إدريس الخطابي من المغرب، ورواية "موسيقى جنائزية في ديار العجزة" للمؤلف إيهاب نجاتي من مصر، ورواية "عرش الريح" للمؤلف حسن سالمي من تونس، ورواية "قد نلتقي" للمؤلفة سارة سلتي من الجزائر، ورواية "مدينة الماضي" للمؤلف سامر محمد إسماعيل من سوريا، ورواية "الأطلسي.. دستور من خاطره" للمؤلف شاكر خلف قاسم المكحل من الأردن، ورواية "نُزهةٌ لميت.. دفنةٌ لحيّ!" للمؤلف عبد الله الخولي من مصر، ورواية "حفريات بغداد" للمؤلف عمر محمد جامع من مصر، ورواية "أمير النحل" للمؤلف قصي عيون السود من سوريا، ورواية "مسوخ باكية" للمؤلف محمد عبدالله عبدالرحمن من السودان، ورواية "الطلسم-نقش على رماد الممالك" للمؤلف محمد محمود الشويع من اليمن، ورواية "رسالة بن حيان" للمؤلف مصطفى محمد الحلبي من فلسطين، ورواية "الصوت الذي لم يبلغه زرياب" للمؤلف ناصر العماري من السعودية، ورواية "المخيم" للمؤلفة نسرين القيسي من فلسطين، ورواية "للموت يوم آخر" للمؤلفة هدى المشهراوي من فلسطين، ورواية "وجهي الغريب" للمؤلفة وئام شرماطي من الجزائر، ورواية "شيوعي في مكة (البروليتاري الصغير)" للمؤلف يحيى الكفري من سوريا.

فئة الروايات التاريخية

وشملت فئة الروايات التاريخية ​رواية "منابت الجوع" للمؤلف أحمد عامر من مصر، ورواية "جابر بن حيان" للمؤلف أحمد محمد المحفلي من اليمن، ورواية "حين يُظلم العالم" للمؤلف أحمد محمد أبوالنجا من مصر، ورواية "حين تكلّم النّاجي ما بين الضّفتين" للمؤلف بشير توهامي من الجزائر، ورواية "صدى تبوك" للمؤلفة تسنيم أمين عودة من فلسطين، ورواية "على قلب رجل واحد" للمؤلفة حنان العرابي من المغرب، ورواية "البيّة قمر (آكلة رؤوس بايات تونس)" للمؤلفة خديجة التومي من تونس، ورواية "ممر واحد" للمؤلفة سالمة الرمحية من عمان، ورواية "يويا" للمؤلف سامح علي من مصر، ورواية "قبل أن يطلع الفجر - رجال الظل القاهرة 1941" للمؤلف صبري محمد أمين من مصر، ورواية "أولاد الولي" للمؤلف عبد العلي عالمي من المغرب، ورواية "قبو الأسرار -الحكاية التي لم يحكها "محمد الخيّاط"" للمؤلف عبد القادر حميدة من الجزائر، ورواية "الفحام" للمؤلفة فاطيمة لعزازي من الجزائر، ورواية "ذئب البحر" للمؤلف مازن محمد صالح حمود من مصر، ورواية "تنيس" للمؤلف محمد العربي من مصر، ورواية "خراب سوبة؛ تاريخ ما لم يحدث" للمؤلف ممدوح أبّارو من السودان، ورواية "غروب ألكازار" للمؤلفة نهى فهيم من مصر، ورواية "الرواية النايلية" للمؤلف نور الدين عجيمي من الجزائر.

فئة روايات الفتيان

وشملت فئة روايات الفتيان 18 رواية، رواية "التحفة المسروقة" للمؤلف أحمد السبياع من المغرب، ورواية "الظّل و الوميض" للمؤلفة أفنان بن عديس من الجزائر، ورواية "نبع العسل (عين زيتون)" للمؤلفة أميمة عز الدين من مصر، ورواية "الخالة" للمؤلفة إيمان مرسي من مصر، ورواية "أجنحة تكسر الظلام" للمؤلف جلول رفيق من الجزائر، ورواية "خياط طولقة" للمؤلفة خديجة تلي من الجزائر، ورواية "الدقيقة 61" للمؤلفة صفاء أبو خضرة من الأردن، ورواية "البوابة رقم 8" فريق النخبة العربي للمؤلف عبد الرحيم تكشميطة من المغرب، ورواية "وادي الصمت" للمؤلف عبد الغني زهاني من الجزائر، ورواية "هولوغرام" للمؤلف عماد الجلاصي من تونس، ورواية "نظرية الفتى حرنكش" للمؤلفة لبنى علي صالح من الأردن، ورواية "شهرزاد في بلاد الوقواق" للمؤلف محمد دادي عدون من الجزائر، ورواية "الهداهد" للمؤلف محمد زكريا عبد الفتاح من مصر، ورواية "نظارة شمسية" للمؤلفة منال الجراش من اليمن، ورواية "الولد الذي أنقذته الكتب" للمؤلف منير السرحاني من المغرب، ورواية "يَافَا، وَردةٌ فِي زَمَنِ الغُبَارْ" للمؤلف نصر الدين بوعدي من الجزائر، ورواية "مملكة الحجر" للمؤلف هاني القط من مصر، ورواية "زقاق الغربال" للمؤلف يونس الديدي من المغرب.

فئة الدراسات النقدية

فئة الدراسات النقدية ضمت: دراسة "تقويض الاستشراق في الرواية التاريخية العربية المعاصرة: قراءة ما بعد كولونيالية في نماذج مختارة" للمؤلف د. أسماء رأفت عليان من الأردن، ودراسة "الرواية العربية المعاصرة في ضوء النقد الجيني: من المخطوط الورقي إلى الرقمي (دراسة في مسودات رقمية)" للمؤلف د. الحسن أيت العالمل من المغرب، ودراسة "الرواية العربية المعاصرة وفتنة السينما- رواية مصائر: كونشرتو الهولوكوست والنكبة أنموذجاً" للمؤلف د. أمل يونس محمد إرحيم من فلسطين، ودراسة "الرواية والحجاج الموسع: مقاربة سيميائية." للمؤلف أمين اضريف من المغرب، ودراسة "الرواية العربية على عتبة التطور دراسة في التخعيب من منظور المصطلح النقدي التصنيفي" للمؤلف د. حميد الكتاني من المغرب، ودراسة "المخيال الصحراوي في الرواية العربية الحديثة (دراسة في نماذج مختارة)" للمؤلف د. سعيد بوعيطة من المغرب، ودراسة "جماليات المكان وتجليات الذاكرة في رواية (ذاكرة الجسد) لأحلام مستغانمي - مقاربة تحليلية في شعرية الوصف" للمؤلف د. عاشور توامة من الجزائر، ودراسة "الرواية في مواجهة ذاتها، تمثيل الكتابة في الرواية المغربية" للمؤلف د. عبد الرحيم الإدريسي البوزيدي من المغرب، ودراسة "الدراما في الرواية العربية المعاصرة: تحولاتها الجمالية ووظائفها السردية" للمؤلف فهد الزامل من السعودية، ودراسة "فلسفة الصورة السردية وتمثيلاتها في رواية دفاتر الوراق" للمؤلف د. فوزي علي صويلح من اليمن، ودراسة "الرواية البيوغرافية العربية: إسهام في التأسيس النظري للكتابة عن كاتب" للمؤلف د. كريم بلاد من المغرب، ودراسة "السرديات والرواية العربية: ظهور النص وسردية الخطاب" للمؤلف أ.د. محمد الأمين ولد مولاي إبراهيم من موريتانيا، ودراسة "سرديات الذكاء الاصطناعي في الرواية العربية: بين صناعة النص وتفكيك الإنسان" للمؤلف محمد أبو الخير ستو من مصر، ودراسة "ميتافيزيقا الألم قراءة سيميائية- فلسفية في تشكل الوعي الأنثوي داخل رواية "فنتا" عذراء كوناكري" للمؤلف د. محمد صالح جالو من غينيا، ودراسة "شعرية الوثيقة وسرديات التحول: نماذج مختارة من الرواية القطرية المعاصرة (دراسة في ضوء التاريخانية)" للمؤلف محمود ربيع سمرة من مصر، ودراسة "تمثّلات البيئة في الرواية: قراءة إيكولوجية في أعمال زهران القاسمي" للمؤلف د. محمود فرغلي علي موسى من مصر، ودراسة "شعرية الألم في الرواية النسائية بحث في خصوصية كتابة المرأة ومحاولة في تجنيسها" للمؤلف د. ميلود عرنيبة من المغرب، ودراسة "الصورة وإمكانات التخييل السردي في الرواية العربية (نحو تصور موسع للصورة الروائية)" للمؤلف ياسين الشعري من المغرب.