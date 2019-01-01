بايرن ميونخ يقسو على فناربخشة بسداسية  ويتاهل لنهائي كأس أودي الودي

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اكتسح فريق بايرن ميونخ الألماني ضيفه فناربخشة التركي 6 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في بطولة كأس أودي الودية.

وسجل أهداف بايرن ميونخ ريناتو سانشيز في الدقيقة 22 وليون جوريتسكا في الدقيقة 28 وتوماس مولر ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 31 و44 (من ركلة جزاء) و58 وكينجسلي كومان في الدقيقة 40.

فيما سجل هدف فناربخشة الوحيد ماكس كروز في الدقيقة 64.

ويلتقي بايرن ميونخ في المباراة النهائية غدا الأربعاء مع توتنهام الإنجليزي الذي تغلب على ريال مدريد 1 / صفر في وقت سابق من اليوم.

فيما يلعب فناربخشة مباراة تحديد المركز الثالث مع ريال مدريد.

ويستعد بايرن ميونخ لمواجهة فريق بوروسيا دورتموند يوم السبت المقبل في كأس السوبر ثم مواجهة إنيرجي كوتبوس يوم 12 أغسطس المقبل في كأس ألمانيا ثم هيرتا برلين يوم 16 من نفس الشهر في الجولة الأولى من الدوري الألماني (بوندسليجا)

فيما يستعد فناربخشة لخوض مبارياته في الدوري التركي التي يستهلها بمواجهة غازي شهير يوم 18 أغسطس المقبل.