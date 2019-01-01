السيسي يشاهد فقرة غنائية لـ«بلاك تيما» في افتتاح مؤتمر الشباب

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شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، فقرة غنائية لفرقة «بلاك تيما» في افتتاح مؤتمر الشباب خلال نسخته السابعة، بالعاصم الإدارية الجديدة.

ويفتتح الرئيس السيسي، مساء الثلاثاء، فعاليات مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة في نسخته السابعة، والذي يستمر خلال الفترة من 30 إلى 31 يوليو 2019.

ويشارك في المؤتمر 1500 شاب وفتاة من مختلف المحافظات المصرية، ويضم شباب الجامعات، والأحزاب والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة شباب من المبدعين والمبتكرين.

ومن المقرر أن يفتتح المؤتمر الساعة 5 مساء ويستمر الافتتاح لمدة ساعة، وتليه في الفقرة الثانية جلسة لمحاكاة نموذج الدولة المصرية، بمشاركة شباب البرنامج الرئاسي.