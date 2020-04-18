كازاخستان تسجل 7 آلاف و778 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، اليوم الجمعة، 7 آلاف و778 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 564 ألفا و885 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية، في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم"، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 5 آلاف و60 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 467 ألفا و972 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد مرضى كوفيد الذين يخضعون للعلاج بلغ حتى الآن 93 ألفا و580 مريضا، منهم 26 ألفا و408 حالة تتلقى العلاج داخل المستشفيات.

ولاتزال العاصمة الكازاخية نور سلطان من بين 16 مدينة في البلاد بقيت في "المنطقة الحمراء" بسبب تفشي فيروس كورونا بها بشكل كبير، وفقا لبيانات اللجنة المشتركة بين الإدارات الكازاخية للوقاية من انتشار كوفيد-19.