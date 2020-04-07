قال المهندس حسام الدين محفوظ مدير عام مديرية الزراعة بالنوبارية، إن السكر يمثل سلعة استراتيجية في مصر، كاشفًا أن مصر تزرع 325 ألف فدان قصب سكر لإنتاجه من بين 62.5 مليون فدان تُزرع على مستوى العالم.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نظرة" الذي يُقدمه الإعلامي حمدي رزق على شاشة "صدى البلد"، مساء الخميس، أن مصر تنتج نحو 930 ألف طن سكر، تمثل نسبة 37.8% من الإنتاج المحلي للسكر، مؤكدًا أنه لا يمكن التوسع بشكل أكبر في زراعة قصف السكر كونه يحتاج في زراعته إلى كميات كبيرة من المياه، وبالتالي لا يمكن التوسع بسبب ندرة المياه.

وأوضح أن وسيلة أخرى تنتج السكر وهي زراعة بنجر السكر، الذي يُزرع منها على مستوى العالم 12 مليون فدان، بينها 516 ألف فدان في مصر، تنتج نحو 1.5 مليون طن سكر، وذلك خلال عام 2020.

وأشار إلى أنه في عام 2021، تتم زراعة 637 ألف فدان بزيادة حوالي 126 ألف فدان، بنسبة زيادة 25% مقارنة بما تمت زراعته في الموسم الماضي.

ونوه بأن إنتاج مصر من السكر سواء عبر زراعة البنجر أو القصب يصل إلى 2.5 مليون طن، بينما يتم استهلاك 3.3 مليون طن سنويًّا، بمعنى أن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تعادل 850 ألف طن.

وتوقع محفوظ، ألا يقل إنتاج السكر بحلولب نهاية العام الجاري ثلاثة ملايين طن، بحيث ترتفع نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 85%.