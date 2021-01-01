ثوران بركان يتسبب في حريق غابات بجزيرة اندونيسية

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تسبب ثوران بركان ليواتولو في حريق غابات بجزيرة ليمباتا شرقي إندونيسيا، وفقا لما أفادت به وكالة إدارة الكوارث في البلاد اليوم الجمعة.

وثار بركان ليواتولو يوم الخميس ما أدى لانبعاث عمود من الرماد البركاني بارتفاع 800 متر، وفقًا لهيئة المسح البركاني في البلاد.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، عبدالله مهاري، إن محاولات إطفاء الحريق الذي دمر المنحدرات المحيطة بالبركان لم تكلل بالنجاح.

وتابع مهاري"أن بؤر الحريق في مناطق يصعب الوصول إليها وخطيرة علاوة على أن معدات مكافحة الحريق ليست كافية".

وأضاف أن الوكالة سترسل مروحية مضخات مياه في محاولة لإخماد النيران.

يشار إلى أنه في نيسان/أبريل الماضي قُتل عشرات الأشخاص كانوا يعيشون بالقرب من البركان البالغ ارتفاعه 1423 مترًا بعد أن تسبب الإعصار المداري سيروجا في سيل من المواد البركانية دفنت قراهم.

وتقع إندونيسيا على ما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادئ ، وهي منطقة معروفة بالاضطرابات الزلزالية ، وبها حوالي 128 بركانًا نشطًا.