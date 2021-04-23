اليابان: مد حالة الطوارئ في طوكيو وعدد من المحافظات حتى نهاية أغسطس بسبب كورونا

مددت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ المفروضة على العاصمة طوكيو ومحافظة أوكيناوا حتى نهاية أغسطس المقبل، وذلك بعد إضافة ثلاث محافظات أخرى قرب العاصمة ومحافظة أوساكا الواقعة غربي البلاد؛ بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

وذكرت شبكة هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن القرار جاء عقب اجتماع تقييم وضع فيروس كورونا في البلاد، برئاسة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا ومشاركة الوزراء المعنيين بالتعامل مع الجائحة.

وأشارت الشبكة إلى أنه كان من المفترض أن تنتهي حالة الطوارئ في 22 أغسطس المقبل، لكنه تم مد هذه الفترة في محاولة لحصر انتشار الفيروس، تزامنا مع بدء دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو في 24 أغسطس المقبل.

يذكر أنه سيتم تطبيق حالة الطوارئ لأول مرة في محافظة "أوساكا" والمحافظات الثلاث سايتاما وشيبا وكاناجاوا بدءا من يوم الاثنين المقبل.