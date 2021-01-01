الخارجية الأفغانية: نجلة سفيرنا لدى باكستان تعرضت للتعذيب أثناء اختطافها في إسلام آباد

أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية أن التحقيقات كشفت تعرض نجلة سفير أفغانستان لدى باكستان "سلسلة علي خيل"، للتعذيب الجسدي والنفسي أثناء اختطافها في إسلام أباد.

وتشير التقارير الطبية والأدلة ذات الصلة، حسب ما أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الجمعة، إلى أن المختطفين تعاملوا مع نجلة السفير بخشونة ثم عذبوها في 17 يوليو.

وجاء في البيان كذلك أنه بناءً على التقارير الطبية وغيرها من الأدلة، لا يمكن أبدًا تبرير جريمة من هذا النوع وأن الحكومة الباكستانية ملزمة بتوفير الأمن للدبلوماسيين وأسرهم على أساس الاتفاقيات الدولية.

وجددت وزارة الخارجية الأفغانية تأكيداتها بأنه يتعين على الحكومة الباكستانية الإسراع في تحقيقاتها وتقديم الجناة إلى العدالة.

ومن المقرر أن ترسل وزارة الخارجية وفدًا إلى باكستان لإجراء تحقيق مشترك في القضية ومشاركة المعلومات ذات الصلة والأدلة المتعلقة بالقضية.

وجاء في البيان كذلك أن التحقيقات لم تكتمل بعد وأن الأحكام السابقة لأوانها بشأن الحادث يمكن أن تضر بمشاعر الشعب الأفغاني وقد تثير الشكوك حول شفافية التحقيقات.

وكان وزير الداخلية الباكستاني الشيخ رشيد أحمد قد أعلن، في وقت سابق، أن نجلة السفير لم تختطف واتهم وكالة الاستخبارات الهندية بالتشهير بباكستان والإضرار بالعلاقات الثنائية مع أفغانستان.