متابعات مستمرة لرئيس مدينة المنيا لرفع كفاءة العمل بالقطاعات المختلفة

تابع اللواء ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا ، إنتظام عمل حملات الإزالة والنظافة والإنارة بقرى وأحياء المنيا وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين وتكثيف الحملات الميدانية اليومية ومتابعة الحاله العامة للشوارع في القرى والمدينة.

وقال محمد سميح سكرتير الوحدة المحلية بقرية بنى محمد سلطان أنه تم رفع ما يقارب من ٢٠طن من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع بالقرية بمناطق جارحى ومصر أسوان وكدوان ومساكن الأوقاف وقرى بنى محمد سلطان وريدة ، وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا، كما قام قسم الإنارة بالقرية برئاسة المهندس عبد التواب حسن عبد الغنى رئيس القسم حيث تم تركيب ٢٠ كشاف ولمبة ليد بالطريق الدائرى وصيانة ١٥ كشاف انارة بالشوارع بقرية ماقوسة للحفاظ على سلامة المواطنين من الحوادث ليلا .

وأضاف أحمد عمران درويش رئيس قرية بنى أحمد الغربية أنه تم متابعة أعمال صيانة الكهرباء حيث تم تركيب الاسلاك لعدد ٦ أعمدة انارة بقرية طهنشا وصيانة عدد ١٢ عامود كهرباء ضمن جهود الوحدة المحلية ببنى احمد الغربية لتطوير منظومة الانارة العامة .

من جانبه قال أشرف فرغلي رئيس قرية نزلة حسين باستمرار الحملات المكثفة للنظافة والصيانة الدورية لكشافات الإنارة بشوارع القرية للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

ومن جهته أكد محمد محمود رئيس قرية تلة على مواصلة الجهود المبذولة في قطاع النظافة للارتقاء بمستوى المنظومة برفع ٣٠ طن من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

وجديرا بالذكر ان الوحدات القروية بطوخ الخيل والبرجاية قامت بعدد من الاعمال ،حيث افاد ،عادل عوض رئيس قرية طوخ الخيل بانه تم إزالة ٤ حالات تعدي على اراضي املاك دولة بقرية ٨ وإتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين،ومن جانب أعمال النظافة والإناره بالقرية تم رفع ٣٠ طن مخلفات وتراكمات من جميع نقاط التجمع بالقريه وعمل صيانه دورية للكشافات حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين وتوفير بيئة صحيه لهم.

ومن جانبة افاد رئيس قرية البرجايه بأنه تم رفع مايقارب ٢٨ طن مخلفات وتراكمات من قرية دماريس وصيانة ١٤ كشاف إناره ورفع شجرة تغلق طريق دماريس لتيسير الحركة المروريه للمركبات والمواطنين والحد من إنتشار الامراض والأوبئة.