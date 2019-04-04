إعلان حالة الطوارئ في نيويورك بسبب انتشار جدري القرود

أعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوكول حالة الطوارئ في الولاية بسبب انتشار جدري القرود.

ووفقا لبيان نشرته كول عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت: "أعلن حالة الطوارئ في حالة الكوارث لتعزيز جهودنا المستمرة لمواجهة تفشي مرض جدري القردة".

وأوضحت حاكمة نيويورك أن إعلان حالة الطوارئ يسمح للاختصاصيين الصحيين بتلقيح مزيد من السكان لمواجهة انتشار المرض.

وقالت: "يمكّننا هذا الأمر التنفيذي من الاستجابة بسرعة أكبر، ويسمح لمختصي الرعاية الصحية باتخاذ خطوات إضافية تساعد في تلقيح المزيد من سكان نيويورك".

وعن طبيعة انتشار المرض في الولاية، قالت كول: "توجد أكثر من حالة واحدة من كل أربع حالات من جدري القردة في هذا البلد (الولايات المتحدة الأمريكية) في نيويورك، ولها حاليًا تأثير غير متناسب على الفئات المعرضة للخطر".

وأوضحت أن الولاية تعمل "على مدار الساعة لتأمين المزيد من اللقاحات، وتوسيع مساحة الاختبار، وتثقيف سكان نيويورك حول كيفية الحفاظ على سلامتهم".