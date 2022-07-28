 اليوم.. الأوقاف تفتتح الأسبوع الثقافي الثاني بمسجد السيدة نفيسة - بوابة الشروق
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اليوم.. الأوقاف تفتتح الأسبوع الثقافي الثاني بمسجد السيدة نفيسة

أحمد كساب:
نشر في: السبت 30 يوليه 2022 - 12:22 م | آخر تحديث: السبت 30 يوليه 2022 - 12:22 م

تفتتح وزارة الأوقاف اليوم السبت، الأسبوع الثقافي الثاني بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة، تحت عنوان: "من دروس الهجرة النبوية الفرج بعد الشدة".

وتأتي فعاليات الندوات التثقيفية في إطار اهتمام الوزارة ببيوت الله وعودة الأنشطة لها بصورة كاملة، بعد غلقها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وبالتزامن مع استمرار فعاليات الندوات التثقيفية للطفل.

ويشارك في الفعاليات، غانم السعيد عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر محاضرًا، وخالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة محاضرًا، والقارئ محمد الطاروطي، والمبتهل محمد الصعيدي، وذلك عقب صلاة المغرب مباشرة.


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