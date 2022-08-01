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توجت الإيطالية إيلينا ميكيلي بذهبية فردي السيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث للكبار على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية حاليا حتى 31 يوليو الجاري.

وجاءت إيلينا في المركز الأول برصيد ١٤١٦ بينما حلت المجرية ميشيل جولياس في المركز الثاني برصيد ١٤١٢ وفي المركز الثالث جاءت التركية ليكي اوزاكسيل برصيد ١٤٠٥.

واحتلت سلمى أيمن لاعبة المنتخب الوطني للخماسي المركز السادس بعدما حصلت على ١٣٩١ نقطة.

وتوج منذ قليل محمد الجندي لاعب المنتخب الوطني بالميدالية الفضية في الفردي بينما جاء شقيقه أحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو في المركز الخامس.

كما توج الفراعنة بذهبية تتابع السيدات و فضية تتابع الرجال.

ويشمل جدول منافسات البطولة مسابقات التتابع والفردي للرجال والسيدات والتتابع المختلط.