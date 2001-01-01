ضبط عصابة و112 قطعة سلاح ناري خلال يوم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• تنفيذ 84 ألف حكم وفحص 63 سائقا للكشف عن تعاطي المخدرات

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 112 قطعة سلاح ناري بحوزة 90 متهما، شملت "8 بنادق آلية، و11 بندقية خرطوش، و4 طبنجات، و89 فردا محليا، و107 طلقات مختلفة الأعيرة، و10 خزن متنوعة، و233 سلاحا أبيض".

ونجحت الحملات، في ضبط تشكيل عصابي ضم متهمين ارتكبا 8 حوادث سرقة متنوعة، وتنفيذ 83 ألفا و597 حكما قضائيا متنوعا.

وضبطت الأجهزة الأمنية، 297 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات 172 كيلوجرام مخدرات، وضبطت 39 متهما هاربا، و12 متهما بالبلطجة، و258 دراجة نارية مخالفة، و24 ألف مخالفة مرورية.

ونجحت الحملات في إعادة 7 دراجات نارية مبلغ بسرقتها، وفحص 63 سائق سيارة على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 13 منهم.