سريلانكا تصدق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

صدقت سريلانكا، على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية؛ لتصبح الدولة رقم 178 بعد موافقة مجلس وزرائها رسميا على المعاهدة، التي توفر نظام رصد وتحقق شامل يكفل الكشف عن وقوع أي تفجير نووي.

وأفاد البيان الصادر عن منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية "CTBTO"، في العاصمة النمساوية "فيينا"، ونقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بأن جنوب آسيا تقترب من تحقيق الامتثال الكامل لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وقال روبرت فلويد الأمين التنفيذي للمنظمة: "هذا التطور يوضح تأثير قوة العمل الجماعي في دفع الزخم العالمي نحو عالم خال من التجارب النووية".

وأعلنت المنظمة الأممية، الموافقة على استضافة سريلانكا للتدريب المتكامل على التفتيش الميداني، المقرر عقده في عام 2025، باستخدام تقنيات التفتيش وفقًا لمعايير معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وهو التمرين الثالث من نوعه الذي تجريه المنظمة، بعد التمرين الأول في كازاخستان عام 2008، والثاني في الأردن عام 2014.

وشدد روبرت فلويد السكرتير التنفيذي للمنظمة، على أهمية إجراء عمليات التفتيش الميداني متعدد الجنسيات، بمشاركة أكثر من 180 خبيرا تقنيا من جميع أنحاء العالم، بالنسبة لنظام التحقق الخاص بالمعاهدة، والتدريب على الكشف عن تفجيرات التجارب النووية وجمع الأدلة على الأرض وتطوير الإجراءات والمنهجيات.