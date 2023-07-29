مصرع 6 أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة بمقاطعة ألبرتا في كندا

لقي ستة أشخاص مصرعهم، إثر تحطم طائرة صغيرة بمقاطعة ألبرتا، في كندا، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"..



وذكرت وسائل إعلامية كندية اليوم، نقلا عن بيان صادر من مجلس سلامة النقل الكندي، أن الحادث وقع في منطقة كاناناسكيس الجبلية بالمقاطعة بعد تحطم طائرة من نوع "بايبر بي إيه 32"، مما أدى إلى مصرع جميع الركاب الستة.



كما أوضح المجلس أن الطائرة كانت قد غادرت مطار سبرينغبانك، بالقرب من كالجاري في طريقها إلى سالمون آرم في كولومبيا البريطانية، فيما تم العثور حطام الطائرة على بعد حوالي خمسة كيلومترات شمال كاناناسكيس.



وأوضح مجلس سلامة النقل الكندي أن التحقيقات مازالت جارية لمعرفة سبب تحطم الطائرة.



وفي 21 يوليو الجاري، أعلنت السلطات الكندية تحطم مروحية ومقتل قائدها، خلال مشاركتها في مكافحة حرائق الغابات التي تجتاح البلاد.