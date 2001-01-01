انتشال جثة نجل الفنان حسن يوسف من البحر بالساحل الشمالي

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة نجل الفنان الكبير حسن يوسف عقب غرقه أثناء قضاء إجازة المصيف في الساحل الشمالي.

وانتشل أفراد الإنقاذ جثة شاب يدعى عبد الله 35 عامًا من داخل مياه البحر بالساحل الشمالي وتبين بالفحص أنه نجل الفنان حسن يوسف وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى العلمين لحين صدور قرار النيابة.

ولقي نجل الفنان حسن يوسف مصرعه غرقًا في إحدى قرى الساحل الشمالي، وتم نقل الجثمان لمستشفى العلمين بمطروح.



وكان قد تعرض نجل الفنان حسن يوسف، وهو عبد الله 35 سنة لإسفكسيا الغرق بقرية سياحية بمنطقة الساحل الشمالي أثناء السباحة.

وتم نقل الجثمان لمستشفى العلمين بمطروح، وتحرير المحضر اللازم، والتحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة بمحافظة مطروح.