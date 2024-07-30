بريطانيا تحث مواطنيها على مغادرة لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حثت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، مواطنيها على مغادرة لبنان، محذرة من تدهور الأوضاع سريعا.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إنه يعمل مع فرق القنصليات التابعة للوزارة للتأكد من استعدادنا لجميع الاحتمالات في لبنان، بحسب ما أوردته قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء.

وأضاف لامي: "إذا تصاعد الصراع في لبنان فلن تستطيع الحكومة ضمان قدرتنا على إجلاء الجميع على الفور".

يأتي ذلك فيما أعلن حزب الله اللبناني أنه قصف للمرة الثانية بصواريخ الكاتيوشا مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هيلل الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله أنه هاجم بالطائرات بدون طيار الانقضاضية تمركزا لجنود الجيش الإسرائيلي كانت مهمتهم حماية مستعمرة كفريوفال، مؤكدا أنه أوقعهم قتلى وجرحى.

كما قال حزب الله إنه استهدف موقع جل العلام الإسرائيلي بقذائف المدفعية.

في السياق ذاته، أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت بالقذائف الحارقة بلدة الخيام جنوبي لبنان.

قال الجيش الإسرائيلي إنه رد بالمدفعية على مصدر إطلاق النار من جنوب لبنان الذي كان قد استهدف على القطاع الشرقي من الحدود المشتركة.