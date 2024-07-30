وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو الناتو لطرد تركيا بعد تهديدها لإسرائيل

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى طرد تركيا من عضوية الحلف بعد تهديدها بالتدخل ضد إسرائيل بالنيابة عن الفلسطينيين.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن وزارة الخارجية الإسرائيلية قولها "في ضوء تهديدات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بغزو إسرائيل وخطابه الخطير، وجه وزير الخارجية يسرائيل كاتس الدبلوماسيين... إلى التواصل على الفور مع دول الناتو، لدعوتهم إلى إدانة تركيا ومطالبتهم بطردها من الحلف الإقليمي".

وكان كاتس قد وجه تحذيرا أمس للرئيس التركي رجب بعد قيام الأخير بالتهديد بالتدخل العسكري.

وكتب كاتس عبر منصة التواصل الاجتماعي (إكس) في وقت متأخر من أمس الأحد "أردوغان يسير على خطى صدام حسين ويهدد بمهاجمة إسرائيل. يجب عليه فقط أن يتذكر ما حدث هناك وكيف انتهى الأمر".

يشار إلى أن القوات الأمريكية غزت العراق في عام 2003 مما أدى إلى سقوط الرئيس العراقي صدام حسين. وبعد ذلك بثلاث سنوات، تم إعدام حسين بسبب مجازر ارتكبها ضد الأكراد والشيعة.

وهدد أردوغان إسرائيل يوم الأحد بالتدخل العسكري، مشيرا إلى تحركات بلاده السابقة في ناجورنو كاراباخ وليبيا.

وقال أردوغان في حدث لحزب العدالة والتنمية الحاكم في ريزه على البحر الأسود: "كما دخلنا كاراباخ، كما دخلنا ليبيا، قد نفعل الشيء نفسه معهم"، في إشارة إلى إسرائيل.