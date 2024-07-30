كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان تستقبل 714 طالبا وطالبة في اختبارات القدرات

استقبلت كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان اليوم 714 طالباً وطالبة من خريجي الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات توزعوا على تخصصين رئيسيين حيث تم اختبار 485 طالباً وطالبة فى تخصص الفنون بينما تقدم 229 طالباً وطالبة لتخصص العمارة

وتنقسم الاختبارات وفقاً للتخصصين كالتالي تخصص الفنون يتضمن سؤالين الأول في الرسم بـ60 درجة والثاني في التصميم الابتكاري بـ40 درجة أما تخصص العمارة فيشمل سؤالين أيضاً الأول في الرسم المعماري بـ60 درجة والثاني في التشكيل والابتكار بـ40 درجة

يستمر كل اختبار لمدة 150 دقيقة وتبدأ الاختبارات في تمام الساعة العاشرة صباحاً، ويشترط للنجاح حصول الطالب على 60% على الأقل من إجمالي درجات جميع الاختبارات

وحددت الكلية الأدوات المطلوبة للاختبار والتي تشمل أقلام الرصاص والفلوماستر والألوان الخشبية والأدوات الهندسية كما وضعت الجامعة مجموعة من الضوابط والإرشادات للطلاب تشمل منع استخدام الهواتف المحمولة وضرورة الحضور قبل موعد الاختبار بساعة وعدم السماح بتصوير الاختبار مع ضرورة إحضار إثبات الشخصية وصورة من رقم الجلوس وتوفير صورة شخصية لكل اختبار.