رئيس وزراء فلسطين ووزير خارجية بريطانيا يبحثان السير بخطوات عملية للاعتراف بدولة فلسطين

• وتنسيق الجهود المشتركة نحو حصد مزيد من الاعترافات

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الثلاثاء، مع وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي، "السير بخطوات عملية نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، مثمنا الخطوة البريطانية.

جاء ذلك خلال لقائهما في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، على هامش المؤتمر رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية لمسألة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، الذي انطلق الاثنين، ويختتم الأربعاء، وفق بيان للخارجية الفلسطينية وصل الأناضول نسخة منه.

وقال البيان إن مصطفى بحث مع لامي "السير بخطوات عملية وفق جدول زمني نحو الاعتراف بدولة فلسطين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتنسيق الجهود المشتركة نحو حصد مزيد من الاعترافات بدولة فلسطين، بالإضافة لعديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، اعتماد وثيقة ختامية لمؤتمر حل الدولتين تشكل "إطارا متكاملا قابلا للتطبيق"، وذلك في اليوم الثاني للمؤتمر، دون تفاصيل عن الوثيقة.

والثلاثاء أيضا، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، ما لم تتخذ إسرائيل إجراءات ملموسة نحو السلام ووقف إطلاق النار وإنهاء الوضع المروع في غزة.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، وفق البيان، "أهمية اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين، وذلك للحفاظ على حل الدولتين والذي تعمل إسرائيل على تدميره بكل السبل الممكنة، عبر استمرار حرب الإبادة والتجويع على شعبنا في قطاع غزة، واعتداءات جيش الاحتلال والمستعمرين في الضفة الغربية بما فيها القدس، ومخططات المصادرة والضم والتهجير القسري".

وثمن "موقف بريطانيا الذي أعلن عنه رئيس الوزراء كير ستارمر، والوزير لامي، نحو الاعتراف بدولة فلسطين في شهر (سبتمبر) المقبل قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة ما لم تتخذ إسرائيل خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع في غزة".

وقدم رئيس الوزراء "الشكر لبريطانيا على المساعدات الإنسانية المقدمة لأبناء شعبنا في قطاع غزة، والجهود المبذولة في هذا السياق بالضغط نحو فتح كافة المعابر مع القطاع وإدخال المساعدات".

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية بقطاع غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 206 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

وبموازاة إبادة غزة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1010 فلسطينيين، وأصابوا نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.